Lauren Miller Rogen convierte sus dudas sobre tener hijos con Seth Rogen en 'Babies'

Escrita y dirigida por Miller Rogen, la película está protagonizada por su marido y Anna Kendrick, que interpretan a Aaron y Annie, una pareja feliz que intenta decidir si realmente quieren convertirse en padres.

El planteamiento cambia cuando una amiga recién separada, encarnada por Kate Berlant, se instala temporalmente en su casa con su hija pequeña y les proporciona una aproximación inesperadamente directa a la crianza.

Miller Rogen reconoció a Vanity Fair que el filme es profundamente personal. La directora y Rogen llevan juntos 21 años y durante ese tiempo la pregunta sobre los hijos se convirtió en una constante.

"Como mujer, obviamente me lo han preguntado una y otra vez", explicó Miller Rogen, que pasó años pensando en el asunto e incluso tratándolo en terapia antes de decidir que podía aportar algo a la conversación.

También tiene base real la llegada de una madre y una niña a la casa de la pareja.

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Una amiga de los Rogen y su hija vivieron aproximadamente un año con ellos, una experiencia que, según el actor, fue lo más cerca que habían estado de ejercer como padres.

Pero 'Babies' incorpora además otra experiencia mucho más dolorosa. La madre de Miller Rogen fue diagnosticada de alzhéimer a los 55 años y murió en 2020, a los 68. En la película, Annie afronta también el deterioro de su madre.

Lauren y Seth Rogen fundaron en 2012 Hilarity for Charity, organización dedicada al apoyo de familias afectadas por la enfermedad y a la investigación sobre el alzhéimer.

Otro elemento poco habitual es que el conflicto no reside en una crisis matrimonial.

Kendrick destacó que Aaron y Annie mantienen una relación sólida y afrontan juntos la incertidumbre sobre la paternidad.

El reparto incluye asimismo a Issa Rae, Dan Stevens, Sharon Stone y David Strathairn.

Para Seth Rogen, que en 'Knocked Up' (2007) encarnó a un hombre obligado a afrontar un embarazo inesperado, 'Babies' invierte ahora aquella premisa: dos adultos que se quieren deben decidir conscientemente si tener un hijo forma parte de la vida que desean.