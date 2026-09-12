Los autores del documental 'Naza' y el surcoreano Lee Chang-dong, de regreso a Venecia

La gala dará comienzo a las 19.00 hora local (17.00 GMT) en el Palacio del Cine del Lido veneciano y la presencia en su alfombra roja de artistas o directores de las películas en competición suele indicar premio.

Abraham y Szor fueron de los primeros en llegar. 'Naza', estrenado en el penúltimo día de la Mostra, había entusiasmado por el modo en que recoge los testimonios de oficiales israelíes sobre las estrategias de destrucción de la Franja.

También apareció el surcoreano Lee Chang-dong, que compite con 'Possible Love', una cinta sobre las diferencias sociales que había convencido sobremanera a la crítica.

Por la alfombra roja también se vio a la directora danesa May el-Toukhy, la única mujer que competía en solitario, con su película 'Woman Unknown', así como a su protagonista, Mathilde Arcel.

Así como el reparto de la monumental película 'DAU', del ruso Iliá Jrzhanovski.

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Esta 83 edición de la Mostra veneciana se inauguró el 2 de septiembre con 21 películas en liza.

Entre ellas, 'Bunker', del francés Florian Zeller, con Penélope Cruz y Javier Bardem; o 'Succederà questa notte', dirigida por Nanni Moretti y con producción española.

Esta edición se ha caracterizado por su amplio contenido político, tal y como aseguró el director de la Mostra, Alberto Barbera, antes de que arrancara.

"Todos los grandes problemas del mundo contemporáneo se reflejan en películas que no se conforman con ser una simple crónica (...) No han dejado de estar presentes las guerras, el cambio climático, las migraciones, las crecientes tensiones sociales", sostuvo.