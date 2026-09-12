Los BRICS adoptan por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi pese a las divergencias

"Tenemos ante nosotros el borrador de la Declaración de Nueva Delhi del BRICS 2026", dijo el primer ministro indio, Narendra Modi, durante la sesión plenaria celebrada en el centro de convenciones Bharat Mandapam de la capital india.

El mandatario explicó que el texto recoge "la esencia de nuestras deliberaciones y nuestras posiciones sobre los principales asuntos globales y regionales" y establece además una hoja de ruta para profundizar la cooperación entre los miembros.

"Si ningún miembro tiene objeciones, propongo que adoptemos la Declaración", afirmó Modi ante los líderes del grupo. Tras una pausa sin que ninguno de los representantes expresara objeciones, el primer ministro declaró aprobado el documento.

"La Declaración de Nueva Delhi 2026 queda adoptada por unanimidad", anunció Modi antes de golpear el martillo entre los aplausos de los asistentes.

La adopción del texto pone fin a unas negociaciones que seguían abiertas pocas horas antes del inicio de la sesión de líderes, según había confirmado a EFE una fuente próxima a las conversaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El consenso era uno de los principales retos de la cumbre, en la que participan once países con posiciones distintas sobre algunos de los principales conflictos internacionales, entre ellos la guerra en Oriente Medio y Ucrania.

La India, que ejerce este año la presidencia rotatoria de los BRICS, había hecho de la búsqueda de posiciones comunes uno de los principales objetivos de la reunión.

El bloque reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, además de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Tras la aprobación de la declaración, el Gobierno indio presentó además dos sellos postales conmemorativos por los veinte años de trayectoria de los BRICS.