Los BRICS mencionan a Israel, pero omiten Ucrania y evitan nombrar a EE.UU. y Pakistán

El documento, de 140 puntos, dedica varios apartados a Gaza, Palestina y Líbano y menciona expresamente a Israel, pero no incluye referencia alguna a Ucrania, pese a que la declaración aprobada el año pasado en Río de Janeiro sí dedicó un apartado específico al conflicto.

En el texto de 2025, los BRICS recordaron expresamente las diferentes posiciones nacionales de sus miembros sobre el "conflicto en Ucrania" y valoraron las iniciativas de mediación y buenos oficios encaminadas a lograr una solución pacífica mediante el diálogo y la diplomacia.

Preguntado al respecto tras la publicación del documento, el diplomático indio y principal negociador del país en el foro, Sudhakar Dalela, defendió el marco general adoptado por el bloque.

"Creo que el BRICS ha articulado de manera muy clara su preferencia por el diálogo y la diplomacia como parámetro rector para abordar las tensiones y los conflictos", sostuvo ante los medios.

"No me gustaría entrar en cuestiones específicas o asuntos geopolíticos concretos que tenemos sobre la mesa", agregó el también secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería india.

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La declaración pide además "máxima contención" ante la escalada en Oriente Medio y reclama proteger a los civiles y las infraestructuras civiles, respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados y preservar el flujo del comercio, las cadenas de suministro y la energía, sin mencionar en ese apartado a Estados Unidos ni a Irán.

El texto sí nombra a Israel al abordar Gaza y Líbano, donde reclama mantener el alto el fuego, garantizar el acceso humanitario y retirar las fuerzas israelíes de los territorios libaneses en los que permanecen.

También condena expresamente el atentado del 22 de abril de 2025 en Jammu y Cachemira y el terrorismo transfronterizo, aunque sin mencionar a Pakistán.

Este mismo sábado, mientras Vladímir Putin participaba en la cumbre de Nueva Delhi, Rusia lanzó una nueva oleada de ataques contra varias regiones ucranianas, mientras Ucrania respondió con drones contra territorio ruso.