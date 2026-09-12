May el-Toukhy, octava directora con el León de Oro Veneciano en sus 83 ediciones

Su cinta era uno de los dos largometrajes firmados por una mujer este año y el único en solitario entre las 21 cintas en liza, pues la israelí Rachel Szor presentaba el documental 'Naza' junto con Yuval Abraham.

'Woman Unknown' tiene como telón de fondo la 'caza' de colaboracionistas de los nazis en distintos países de Europa al final de la II Guerra Mundial, en muchos casos mujeres a las que se les cortaba el pelo y se las vejaba públicamente en las calles del continente.

Su filme narra la historia de Marie (Mathilde Arcel), una criada amenazada por el regreso de ese pasado reciente, de su relación con un soldado alemán, justo cuando está a punto de casarse con el adinerado dueño de la casa en la que trabaja.

La última mujer en ganar el León de Oro al mejor filme fue la estadounidense Laura Poitras en 2022 por 'All the Beauty and the Bloodshed'. El año anterior lo había conseguido la francesa Audrey Diwan por 'L'Événement', que siguió a la estadounidense Chloé Zhao por 'Nomadland' en 2020.

La primera con ese prestigioso galardón fue la alemana Margarethe von Trotta por 'Die Bleierne Zeit' (1981); seguida por la francesa Agnès Varda con 'Sans toit ni loi' (1985); la india Mira Nair con 'Monsoon Wedding' (2001); y la estadounidense Sofia Coppola por 'Somewhere' (2010).

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Entre los proyectos anteriores de El-Toukhy figuran principalmente trabajos en televisión, como capítulos de las series 'The Crown' y 'The Legacy'. Su ópera prima fue 'Long Story Short' (2015), seguida por 'Queen of Hearts' (2019).