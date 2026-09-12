Milicias proiraníes de Irak niegan responsabilidad en los ataques contra oleoducto saudí

"Las acusaciones vertidas contra la Resistencia iraquí sobre el ataque a instalaciones saudíes vitales el pasado viernes constituyen un honor que no reclamamos", indicó en un comunicado la alianza que agrupa a varias facciones armadas iraquíes cercanas a Irán.

Al mismo tiempo, expresaron su "asombro ante la precipitación del Gobierno iraquí al adoptar estas alegaciones sin basarse en pruebas creíbles ni investigaciones concretas".

El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, anunció varias medidas tras confirmar que los ataques contra el oleoducto saudí se originaron en la provincia de Maysan, en el sureste, entre ellas la destitución del comandante de Operaciones de la gobernación y la creación de una comisión de investigación urgente.

Además, anunció el cierre de varios pasos fronterizos, sin especificar, aunque después autoridades iraníes aseguraron que son Shalamcheh y Chazabeh, en el suroeste del país persa.

"La política reiterada de culpar a otros y desviar la atención no es más que un intento fallido de ocultar las sucesivas derrotas sufridas por las fuerzas saudíes y sus aliados a manos del orgulloso pueblo yemení", sostuvo la Resistencia Islámica, después de felicitar a los rebeldes hutíes de los avances en el Yemen.

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Asimismo, mostraron su disposición "a participar en cualquier comisión gubernamental de investigación destinada a esclarecer la verdad, en lugar de dejarse llevar por narrativas de dudosa procedencia".

La Resistencia Islámica en Irak es un paraguas de milicias chiíes iraquíes proiraníes, entre ellas facciones como Kataib Hizbulá, Asaib Ahl al Haq y Harakat al Nujaba, creado en octubre de 2023 tras el estallido de la guerra en Gaza.

Esta forma parte del llamado Eje de la Resistencia, respaldado por Irán e integrado también por Hizbulá y los hutíes del Yemen, y ha reivindicado ataques con drones y proyectiles contra Israel, así como contra bases con presencia militar estadounidense en Irak y Siria.

Varias de sus milicias están vinculadas a las Fuerzas de Movilización Popular, una estructura formada en 2014 para combatir al Estado Islámico y formalmente integrada en las Fuerzas Armadas iraquíes desde 2016, aunque algunas facciones actúan al margen del control pleno del Estado, lo que ha generado tensiones con Bagdad, Washington y países vecinos.