Modi recibe al príncipe heredero de Abu Dabi antes de la plenaria de los BRICS

La reunión llega un día después de que Modi recibiera al presidente iraní, Masud Pezeshkian, con quien abordó el impacto del conflicto sobre el comercio marítimo y las rutas energéticas.

La capacidad de Nueva Delhi para acercar posiciones será una de las pruebas de la cumbre, que reúne dentro del mismo bloque a Irán, Emiratos y Arabia Saudí en medio de una guerra que ha profundizado las tensiones regionales y alterado los mercados energéticos y las rutas comerciales.

Modi y el príncipe heredero reafirmaron este sábado la asociación estratégica entre la India y Emiratos y acordaron seguir coordinándose dentro de los BRICS para impulsar prioridades comunes, según informó el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

Los dos dirigentes abordaron además posibilidades de ampliar la cooperación bilateral en defensa, espacio, energía nuclear, tecnología e innovación.

La India y Emiratos han llevado en los últimos años una relación antes centrada principalmente en comercio y energía hacia ámbitos más estratégicos. En enero acordaron avanzar en una asociación de defensa y en cooperación nuclear, incluidos grandes reactores y reactores modulares pequeños, además de fijarse como objetivo elevar el comercio bilateral a 200.000 millones de dólares para 2032.

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Durante el encuentro, ambos líderes tomaron también nota del proyecto de aluminio de 11.500 millones de dólares anunciado previamente por International Holding Company para el estado indio de Odisha, que Nueva Delhi presenta como la mayor inversión integrada de aluminio del país.

Irán y Emiratos participarán esta tarde en la primera sesión de líderes de los BRICS, dedicada a la gobernanza global y el multilateralismo.