Opositor Capriles ve "inaceptable" la política migratoria de EE.UU. contra los venezolanos

En una publicación en X, el también dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela criticó que "miles de venezolanos en los Estados Unidos estén viviendo momentos de miedo e incertidumbre".

"Personas que llegaron buscando una oportunidad, muchos huyendo de la persecución política en Venezuela, familias que levantaron negocios y que construyeron una vida con muchísimo esfuerzo, hoy sienten que pueden perder todo; incluso muchos negocios ya se reportan cerrados", subrayó Capriles.

Por tanto, afirmó que la política migratoria en Estados Unidos "puede y debe hacerse respetando la ley, pero también la dignidad y los derechos de las personas".

"Tener un proceso migratorio pendiente no convierte a nadie en criminal ¡La ley debe aplicarse con justicia!", concluyó el diputado, quien manifestó su apoyo a los venezolanos en Estados Unidos.

El Gobierno de Donald Trump ha endurecido en los últimos meses las restricciones para obtener visas y entrar a Estados Unidos, con nuevas prohibiciones de viaje, suspensión de visas de inmigrante, mayores requisitos económicos y revocaciones masivas de permisos, en medio de un récord de deportaciones.

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El rechazo de Trump a la inmigración irregular ha estado presente a lo largo de su carrera, con discursos xenófobos que han creado controversia, como el que pronunció en 2015, cuando anunció que aspiraba a la Presidencia y afirmó que México enviaba crimen, drogas y violadores a Estados Unidos.

Su actual política migratoria también ha perjudicado a personas protegidas bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que vinieron a Estados Unidos cuando eran niños, y a miles bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que les ha permitido vivir y trabajar en EE.UU. sin ser deportados.