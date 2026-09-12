Palmarés completo de la 83 edición del Festival de Venecia

-- León de Oro a la mejor película: 'Woman Unknown', de May el-Toukhy

-- León de Plata - Gran Premio del Jurado: 'Possible Love', de Lee Chang-dong.

-- León de Plata - Mejor dirección: Iliá Jrzhanovski, por 'DAU'.

-- Copa Volpi a la mejor actriz: Mathilde Arcel, por 'Woman Unknown', de May el-Toukhy.

-- Copa Volpi al mejor actor: John Malkovich, por 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-- Mejor guión: Stéphane Brizé, Coralie Amédéo y Olivier Gorce, por 'Un bon petit soldat', de Brizé.

-- Premio Especial del Jurado: 'Naza', de Yuval Abraham y Rachel Szor.

-- Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprte emergente: Malou Khebizi, por '15/18', de Cédric Kahn.

-- Mejor película: 'Un détour par Diane', de Ann Sirot y Raphaël Balboni.

-- Mejor dirección: Jacqueline Lentzou, por 'A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra'.

-- Premio Especial del Jurado: 'La maison du vent', de Auguste Bernard Kouemo Yanghu.

-- Mejor actriz: Laleh Marzban, por 'Moragheb' ('Falling House').

-- Mejor actor: Riccardo Scamarcio, por 'I figli della scimmia'.

-- Mejor guión: Tommaso Landucci y Damiano Femfert, por 'I figli della scimmia'.

-- Mejor cortometraje: 'Quelques instants de bonheur', de Shaden Safieddine Tazi.

Venecia Spotlight (centrada en obras innovadoras y originales en su relación con el público).

-- Premio del público: 'I matter', de Alina Şerban.

-- León del Futuro, Premio Venecia Ópera Prima: 'La maison du vent', de Auguste Bernard Kouemo Yanghu.

-- Mejor restauración: 'La lunga notte del '43', de Florestano Vancini.

-- Gran Premio: 'The Pigeon Ring', de Yuqi Zhang y Shixin Tao.

-- Premio Especial del Jurado: 'Out of the Ashes', de Rory Mitchell y Nonny de la Peña.

-- Premio a la Dirección: Peter Flaherty, por 'Empire at Sea'.