Protestas por el aniversario del golpe de Estado en Chile dejan 284 detenidos

"La delincuencia se toma la fecha o excusa que sea para desafiar a la autoridad, el orden y la seguridad. Este 11 de septiembre y en su víspera, tuvimos 34 % menos eventos violentos a nivel nacional y 80 % más detenidos que en 2025: 284 en total, entre ellos 16 extranjeros y 31 menores de edad", publicó en X el ministro chileno de Seguridad, Martín Arrau.

"Manifestarse pacíficamente es un derecho. Quemar, levantar barricadas, destruir y atacar a Carabineros, no", subrayó.

Durante la noche, informaron las autoridades, la Policía reportó incidentes en distintos puntos de la capital, particularmente Villa Francia, en la comuna de Estación Central, donde manifestantes atacaron con disparos y fuegos artificiales a funcionarios de Carabineros.

Se registraron cortes de calles y manifestaciones en los alrededores de Avenida Grecia, en Peñalolén; la población La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, y Cerro Navia.

En total, se contabilizaron tres carabineros lesionados, tres ataques a cuarteles policiales y seis vehículos fiscales dañados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Miles de chilenos a lo largo de todo el país participaron durante la jornada de ayer en distintos actos conmemorativos en sitios de memoria y espacios públicos, con una asistencia multitudinaria en lugares emblemáticos como el Estadio Nacional y Londres 38, el pleno centro de la capital.

El presidente chileno, José Antonio Kast, reconocido partidario del régimen dictatorial, decidió no realizar conmemoraciones oficiales para homenajear a las víctimas del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), un hecho inédito desde el retorno de la democracia en 1990.

La posición del Gobierno fue duramente criticada por la oposición, que acusó al Ejecutivo de querer borrar la memoria histórica del país.