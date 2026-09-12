Putin aboga por la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU durante cumbre BRICS

"Creemos que es necesario seguir impulsando, junto con nuestros socios de BRICS, la mejora del desempeño de la ONU. Por supuesto, ampliar el Consejo de Seguridad e incluir representantes de países de Asia, África y América Latina ayudaría en este sentido", declaró Putin.

El líder ruso, quien la víspera se reunió con varios dirigentes que acudieron a la cita en Nueva Delhi, señaló que la formación de un mundo multipolar cuenta con varios desafíos.

Según Putin, esto se debe a la "resistencia de quienes están acostumbrados a pensar en términos coloniales, dividiendo esencialmente el mundo en un jardín floreciente y una jungla salvaje, y viviendo a expensas de los demás".

“Se niegan a aceptar la realidad cambiante y buscan contener a sus competidores en crecimiento por todos los medios posibles. Recurren a todo tipo de artimañas, incluyendo guerras arancelarias, sanciones ilegítimas, intentos de dictado económico, chantaje, injerencia en asuntos internos y, simplemente, la fuerza bruta”, aseveró.

Además, añadió Putin, se están reavivando tensiones antiguas, provocando nuevos conflictos y divergencias.

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“Como resultado, todo el sistema de relaciones internacionales está fallando. La eficacia de varias estructuras e instituciones multilaterales está disminuyendo”, apuntó.

“En vista de esto, Rusia concede una importancia excepcional a la preservación y el fortalecimiento del papel central de las Naciones Unidas en los asuntos mundiales”, insistió.