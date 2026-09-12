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12 de septiembre de 2026 a la - 08:10

Ramaphosa y Putin evalúan sus lazos comerciales y abordan la próxima cumbre Rusia-África

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Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, mantuvieron una reunión bilateral en los márgenes de la decimooctava cumbre de los BRICS en Nueva Delhi para revisar la agenda comercial bilateral y coordinar el respaldo en organismos multilaterales.

Por EFE

Durante el encuentro, sostenido el viernes pero difundido este sábado por la Presidencia sudafricana, Ramaphosa destacó la importancia de "seguir fortaleciendo las relaciones" y avanzar en los intercambios económicos entre ambas naciones.

“Siempre es un verdadero placer verte. Porque eso nos da la oportunidad de seguir fortaleciendo nuestras relaciones y también de avanzar en las diversas áreas en las que Rusia y Sudáfrica tienen relaciones comerciales”, afirmó el jefe de Estado sudafricano.

Putin resaltó el crecimiento constante del comercio bilateral y recordó el vigésimo aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación firmado en 2006, al tiempo que anunció el incremento a 100 becas anuales para estudiantes sudafricanos en Rusia de cara al ciclo académico 2026-2027.

“El diálogo político avanza, al igual que los vínculos interparlamentarios, mientras que nuestros ministros de Asuntos Exteriores mantienen un contacto regular. El comercio bilateral crece de manera constante —aunque no a un ritmo acelerado— y se mantiene en un buen nivel”, indicó Putin.

El líder ruso invitó a la delegación sudafricana a la tercera Cumbre Rusia-África, que se celebrará en Moscú los días 28 y 29 de octubre próximo, donde prevén abordar proyectos sobre inteligencia artificial, tecnologías digitales, energía nuclear de uso pacífico, seguridad alimentaria y el desarrollo de sistemas de pago independientes.

Moscú agradeció el apoyo de Sudáfrica a las iniciativas rusas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y subrayó la coincidencia de posturas en los principales temas geopolíticos regionales e internacionales.

La decimoctava cumbre de los BRICS, que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre, tendrá su agenda marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y las dificultades para alcanzar consensos dentro de un bloque ampliado a once miembros.