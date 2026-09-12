Ramaphosa y Putin evalúan sus lazos comerciales y abordan la próxima cumbre Rusia-África

Durante el encuentro, sostenido el viernes pero difundido este sábado por la Presidencia sudafricana, Ramaphosa destacó la importancia de "seguir fortaleciendo las relaciones" y avanzar en los intercambios económicos entre ambas naciones.

“Siempre es un verdadero placer verte. Porque eso nos da la oportunidad de seguir fortaleciendo nuestras relaciones y también de avanzar en las diversas áreas en las que Rusia y Sudáfrica tienen relaciones comerciales”, afirmó el jefe de Estado sudafricano.

Putin resaltó el crecimiento constante del comercio bilateral y recordó el vigésimo aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación firmado en 2006, al tiempo que anunció el incremento a 100 becas anuales para estudiantes sudafricanos en Rusia de cara al ciclo académico 2026-2027.

“El diálogo político avanza, al igual que los vínculos interparlamentarios, mientras que nuestros ministros de Asuntos Exteriores mantienen un contacto regular. El comercio bilateral crece de manera constante —aunque no a un ritmo acelerado— y se mantiene en un buen nivel”, indicó Putin.

El líder ruso invitó a la delegación sudafricana a la tercera Cumbre Rusia-África, que se celebrará en Moscú los días 28 y 29 de octubre próximo, donde prevén abordar proyectos sobre inteligencia artificial, tecnologías digitales, energía nuclear de uso pacífico, seguridad alimentaria y el desarrollo de sistemas de pago independientes.

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Moscú agradeció el apoyo de Sudáfrica a las iniciativas rusas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y subrayó la coincidencia de posturas en los principales temas geopolíticos regionales e internacionales.

La decimoctava cumbre de los BRICS, que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre, tendrá su agenda marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y las dificultades para alcanzar consensos dentro de un bloque ampliado a once miembros.