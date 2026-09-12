Regresa a Italia el exdiputado del Movimiento 5 Estrellas que estaba ingresado en Cuba

El traslado del exparlamentario del Movimiento 5 Estrellas (M5S), que inicialmente estaba previsto para el pasado fin de semana y tuvo que ser aplazado por motivos de salud, se concretó finalmente en las últimas horas tras recibir la autorización médica para volar.

El avión partió anoche de Cuba y realizó una escala técnica en Luxemburgo antes de aterrizar a primera hora de la mañana del sábado en el aeropuerto de Ciampino, desde donde el exdiputado fue trasladado directamente al Hospital Gemelli de la capital italiana.

"Alessandro está volviendo a casa. ¡Que tengas un buen regreso, Ale! Muchísimas gracias a los médicos cubanos por su dedicación y profesionalidad durante estos días", informó la asociación Schierarsi, fundada por el exparlamentario, junto a una fotografía de la aeronave difundida en sus redes sociales.

Di Battista, que se encontraba en Cuba para realizar un reportaje para el periódico italiano Il Fatto Quotidiano, fue ingresado el pasado 28 de agosto en estado grave tras sufrir fuertes dolores de cabeza y una repentina indisposición.

El exparlamentario romano de 48 años fue uno de los activistas que contribuyeron al auge del populista M5S, siendo elegido diputado en 2013, pero años después abandonaría la primera línea de la política para dedicarse a viajar por todo el mundo, entre otras cosas.

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Además, decidió romper con su formación después de que esta aceptara integrarse en un gobierno de unidad nacional guiado por el banquero Mario Draghi en 2021, en plena pandemia.