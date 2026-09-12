Rosalía dice a Vogue que ansía "abrir la puerta de casa" tras concluir su gira LUX

"Poner la llave en la ranura y abrir la puerta de mi casa", expresó la artista en español sobre un "ritual que particularmente ansía", según el medio.

La artista concluirá su cuarta gira, nombrada como su homónimo álbum de estudio, con dos conciertos este lunes y miércoles en Miami que originalmente estaban programados para el 4 y 6 de junio, pero que pospuso por una "emergencia familiar".

En vísperas del fin de su tour, de casi 60 conciertos en 17 países de Europa y América, la cantautora ha despertado renovada atención en Estados Unidos, donde ella y su novia, la modelo francesa Loli Bahia, se dieron su primer beso en público en las gradas de un partido de semifinales del Abierto de Tenis en Nueva York.

La revista preguntó a la cantante sobre su relación con la belleza.

"Esta pregunta me hace pensar en esta cita de Yohji Yamamoto que de vez en cuando aún resuena en mi mente, él dice: 'Creo que la perfección es fea. En alguna parte de las cosas que hacen los humanos, quiero ver cicatrices, fracasos, desorden, distorsión'”, comentó, según reportó en inglés el medio.

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Además del éxito de su gira, Rosalía recibió el premio a la 'Mujer del Año' en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, en Miami en abril pasado.