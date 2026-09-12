Sudáfrica pide juzgar el "genocidio" en Gaza y la "guerra ilegal contra Irán"

"Para dar fuerza a la ley, debe haber rendición de cuentas por las atrocidades: por el genocidio en curso contra los palestinos, por los crímenes cometidos contra el pueblo de Sudán y por la guerra ilegal contra Irán", declaró Ramaphosa durante la sesión plenaria del bloque dedicada a la gobernanza global y el fortalecimiento del multilateralismo.

El mandatario sudafricano denunció la aplicación asimétrica de las normas internacionales en los conflictos actuales.

"El derecho internacional no puede aplicarse de manera selectiva: los mismos principios deben aplicarse a todos los Estados y las mismas protecciones deben aplicarse a todos los pueblos”, afirmó.

“Es por esta razón que Sudáfrica y otros Estados miembros han acudido a órganos como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional para buscar justicia para el pueblo de Palestina”, añadió.

Ramaphosa se sumó al consenso de la Declaración de Nueva Delhi, un documento de 140 puntos aprobado por los líderes del bloque para responder a la crisis regional.

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“Expresamos profunda preocupación por la continua escalada de las tensiones en Oriente Medio y, recordando nuestras respectivas posiciones nacionales, pedimos ejercer la máxima contención, así como evitar acciones que puedan agravar aún más la situación”, señala el texto oficial.

La declaración subraya la urgencia de mantener el flujo constante del comercio global, las cadenas de suministro y la energía, al tiempo que rechaza las sanciones unilaterales contrarias al derecho internacional y exige la protección de civiles e infraestructuras estratégicas.

En el ámbito institucional, el mandatario sudafricano sostuvo que la estructura actual de las Naciones Unidas ignora la realidad demográfica del planeta.

“África representa 54 Estados miembros de las Naciones Unidas y casi una quinta parte de la humanidad, pero sigue sin representación permanente en el Consejo de Seguridad. Esto no es justo ni sostenible”, aseveró.

El líder sudafricano fijó que el Brics puede colaborar de cuatro formas: unificar la postura en favor de la reforma institucional, canalizar financiamiento para el desarrollo mediante el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), promover un modelo de gobernanza equitativo y actuar como un puente diplomático frente a la polarización global.