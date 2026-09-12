Tres muertos y 13 heridos en Donetsk por ataques de Kiev, según autoridades

"Tres personas murieron y trece civiles más, entre ellos un niño, resultaron heridos hoy en la república (de Donetsk) debido a ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania", declaró el gobernador prorruso Denis Pushilin en un comunicado difundido por su servicio de prensa.

Añadió que estos ataques dañaron además once edificios residenciales, cuatro instalaciones de infraestructura civil y varios vehículos.

La víspera Pushilin informó de dos civiles muertos y siete heridos por la intensificación de los ataques ucranianos en la región.