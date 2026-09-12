Tribunal Electoral de Ecuador ratifica que la correísta González no podrá ser candidata

Durante el pleno, el TCE rechazó el último recurso presentado por González, de manera que se mantiene la resolución emitida por la Junta Electoral de Manabí el pasado 21 de agosto que también fue respaldada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La resolución que determinó que no podía presentarse a las elecciones se basó en que la correísta incumplía algunos requisitos que exige Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, para apuntarse en sus listas, como haber sido una integrante activa por lo menos dos años antes de la definición de las candidaturas.

La también expresidenta de la Revolución Ciudadana (RC), liderada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007 - 2017), se postuló por Pachakutik a la Prefectura de Manabí para las elecciones del 29 de noviembre, ante la imposibilidad de hacerlo por su partido, que fue suspendido en marzo por un juez electoral.

El pedido de suspensión lo hizo la Fiscalía, que investiga por delincuencia organizada a González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023".

Desde esa suspensión, los dirigentes de la RC han denunciado una supuesta maniobra del Gobierno para evitar que sus candidatos puedan estar en la papeleta de noviembre.