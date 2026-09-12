Ucrania anuncia ataque contra fábrica de caucho sintético en la región rusa de Samara

La planta en la ciudad de Toliatti se especializa en la producción de caucho sintético y e,s según las informaciones de su página web, una de las mayores empresas del complejo petroquímico ruso.

Según el Estado mayor del Ejército ucraniano, el caucho sintético allí fabricado se emplea, entre otros fines, para la producción de combustible sólido para misiles tácticos y balísticos.

"Estamos evaluando la dimensión de los daños", afirmó la institución castrense ucraniana, que agregó que las operaciones contra objetivos de la industria militar enemiga van a continuar.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 230 drones ucranianos, según fuentes oficiales, que informaron también de ataques enemigos en al menos tres regiones con un muerto y varios heridos.