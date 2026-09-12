Ucrania anuncia ataques contra fábricas en tres regiones rusas

"En las últimas 24 horas, dos empresas de la industria química rusa fueron golpeadas en las regiones de Perm y Samara", informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en X, donde agregó que en la ciudad de Taganrog, en la provincia de Rostov, fue atacada una instalación de producción de drones y varios almacenes.

A estos se sumó un objetivo sin especificar en el mar Negro, así como un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema Pantsir-S2, añadió.

Con anterioridad, el Ejército ucraniano había informado de un ataque contra una planta en la ciudad rusa de Toliatti, en la región de Samara, que según las informaciones de su página web es una de las mayores del complejo petroquímico ruso.

Según el Estado mayor del Ejército ucraniano, el caucho sintético allí fabricado se emplea, entre otros fines, para la producción de combustible sólido para misiles tácticos y balísticos.

"Estamos evaluando la dimensión de los daños", afirmó la institución castrense ucraniana, que agregó que las operaciones contra objetivos de la industria militar enemiga van a continuar.

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Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 230 drones ucranianos, según fuentes oficiales, que informaron también de ataques enemigos en al menos tres regiones con un muerto y varios heridos.