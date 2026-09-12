Ucrania neutraliza 102 drones y ocho misiles rusos y registra impactos en 20 lugares

El enemigo atacó durante la noche con una cantidad sin especificar de misiles balísticos Iskander-M/KN-23, así como con ocho misiles de crucero marítimos Kalibr lanzados desde el mar Negro y seis misiles guiados Kh-59/69, según el boletín.
También se registraron 129 drones, entre ellos aparatos no tripulados de ataque de tipo Shahed, la mitad de ellos con propulsión a reactor, así como municiones merodeadoras S8000 Banderol -híbridos de dron y misil- y drones réplica destinados a confundir las defensas aéreas.
De acuerdo con datos preliminares, las defensas aéreas ucranianas lograron suprimir seis misiles de crucero Kalibr, dos misiles Kh-59/69 y un Banderol, así como 101 drones Shahed, Gerbera y de otros tipos.
"Se detectaron impactos de misiles enemigos y de drones de ataque en 20 emplazamientos, así como la caída de fragmentos derribados en cuatro emplazamientos", admitió la Fuerza Aérea.
Un ataque masivo con drones y misiles contra la región de Odesa (sur) dejó al menos 17 civiles heridos, entre ellos un niño, informaron las autoridades regionales.
El ataque causó daños a la infraestructura civil de la región y destruyó por completo el piso superior de un bloque de apartamentos.
En la ciudad de Krivói Rig, un ataque con misiles contra una fábrica mató a una persona y provocó tres heridos, de acuerdo con el gobernador de la región central de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.