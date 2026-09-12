Un 85 % de peruanos afirma haber cambiado hábitos por temor a delincuencia, según encuesta

El sondeo, realizado por la encuestadora Ipsos, es parte del Séptimo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y la organización Capital Humano y Social S.A (CHS Alternativo).

El estudio, presentado el viernes, señala que un 43 % de los peruanos procura no salir de su casa o barrio desde las 20:00 hora local —o incluso antes— y un 42 % adicional recién se restringe desde las 22:00 hora local.

El fenómeno es todavía más marcado en Lima, donde casi uno de cada dos limeños (49 %) se refugia en casa desde las 22:00, siete puntos porcentuales por encima del promedio del país.

El temor también golpea el consumo, pues el 58% de los peruanos sale menos que hace un año, lo que retrae el gasto en comercios y restaurantes de barrio y en el transporte público un 16 % prefiere pagar más y cambiarse a taxi antes que exponerse a un asalto.

“La inseguridad dejó de ser una percepción para convertirse en el organizador de la vida cotidiana de los peruanos. Cuando 22 millones de personas dejan de salir de noche, estamos ante una pérdida de calidad de vida que no aparece en las cifras oficiales, pero que es igual de real”, señaló Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe.

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Las denuncias por extorsiones se multiplicaron por 20 antes de que la Policía las declarara secretas, mientras que los presos por este delito pasaron de 1.186 en diciembre de 2024 a apenas 1.661 hoy: solo 475 más en casi dos años.

"Ese es el mejor indicador del fracaso frente al crimen organizado: las denuncias se disparan, el delito se expande a todo el país y los presos por extorsión apenas se mueven", apuntó Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del informe.

"Recién en junio volvimos a alcanzar el 1,6 % de la población penal que ya teníamos en el 2016, con la diferencia de que entonces la extorsión solo ocurría en la costa norte y hoy ocurre en todo el país”, advirtió Basombrío.

El sondeo a cargo de Ipsos fue realizado entre el 20 y 23 de agosto a 1.217 personas, con un margen de error del 2,8 %.

La delincuencia y el crimen organizado se han vuelto en los últimos años la principal preocupación de los peruanos, ante el auge de bandas criminales dedicadas a la extorsión a negocios y empresas a las que exigen el cobro de cupos de dinero bajo amenazas de muerte.

Uno de los casos más flagrantes es el transporte público de Lima, donde las empresas privadas que se dedican a esta actividad están fuertemente extorsionadas y los conductores de los autobuses son recurrentemente asesinados por sicarios.

De acuerdo con el informe, se reportan 251 ataques al transportistas a nivel nacional, de ellos más de la mitad en Lima (132) y la vecina provincia portuaria del Callao (32), unas cifras que incluyen tanto los asesinatos registrados como los intentos de homicidios fallidos.