Un 88 % de las reformas aprobadas en Cuba ya cuentan con respaldo jurídico

El primer ministro de la isla, Manuel Marrero, evaluó recientemente la puesta en marcha de esas 155 medidas, especialmente las relacionadas con “la autonomía municipal, la recuperación agrícola y el comercio”, señaló el reporte oficial.

Marrero puntualizó que desde la dirección del país se otorga “prioridad” a estas decisiones en función del desarrollo, en medio de un complejo contexto” que vive el país, marcado por una policrisis agudizada en los últimos seis años tanto por motivos internos y externos.

El jefe de Gobierno aseveró que “el éxito” de las reformas depende, en parte, “de la capacidad de implementar lo aprobado y de convertir los resultados en una mejoría tangible para la vida”.

Sobre las transformaciones para estimular la producción agrícola, Marrero señaló que este constituye “uno de los ejes más estratégicos” para el país, y llamó a “producir la tierra aún en circunstancias complejas”.

En las últimas semanas Cuba ha dado luz verde a varias de las leyes relacionadas con las 176 reformas, entre ellas la autorización para que las empresas privadas puedan tener más de 100 trabajadores, la contratación directa; así como la inversión de cubanos en el exterior, el usufructo de tierras por tiempo indeterminado y una mayor apertura del comercio y el turismo.

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La isla aprobó también un nuevo paquete normativo que regula la apertura de cuentas bancarias en divisas y permite a las empresas privadas depositar efectivo en moneda extranjera y efectuar los pagos directos al exterior.

Asimismo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública informaron que se evalúan unos 36 proyectos para la puesta en marcha de las farmacias privadas en el país caribeño, una de las actividades que durante décadas el Estado controló de manera centralizada.

La economía cubana se encuentra casi totalmente paralizada tras acumular una contracción de un 15 % entre 2020 y 2025, y que según pronósticos independientes podría registrar hasta un 10,3 % este año.

La política de “máxima presión” por parte de EE.UU. desde inicios de 2026, con un bloqueo petrolero y sanciones secundarias que ahuyentan a las empresas extranjeras, ha agudizado la situación precaria de la isla que sufre apagones de más de 20 horas diarias y carestía de bienes básicos como alimentos y medicamentos.