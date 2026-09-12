Un agente herido tras ataque a tiros a helicóptero de la Policía en México

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la zona de Coyame-Ojinaga, cuando una aeronave realizaba un recorrido de vigilancia y recibió disparos de arma de fuego.

Un agente que se desempeñaba como observador aéreo a bordo de la aeronave resultó herido tras ser alcanzado por un disparo, según información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua retomada por medios locales.

Tras la agresión, el helicóptero, que recibió varios impactos de bala, regresó al aeropuerto de la capital del estado, donde quedó resguardado para su revisión, según los reportes.

Hasta el momento no se ha informado de detenidos, mientras las autoridades mantienen un operativo para reforzar la seguridad en la zona.

El agente herido permanece hospitalizado, mientras que el piloto y el resto de la tripulación habrían resultado ilesos.

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Por su parte, el secretario de la Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, dijo a medios que la agresión es atribuible a "grupos terroristas de la delincuencia organizada".

El ataque se produce en un estado fronterizo donde la violencia ligada al crimen organizado y al control de rutas hacia Estados Unidos se ha mantenido como foco de presión desde hace varios años.

El caso coincide además con una etapa de mayor presión del Gobierno de Estados Unidos sobre los cárteles mexicanos. En 2025, Washington endureció su postura con más cooperación operativa, vigilancia aérea y la designación terrorista de varios grupos criminales.

Además, en abril pasado, dos agentes estadounidenses y dos mexicanos murieron cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos, caso que abrió una nueva polémica sobre soberanía y cooperación bilateral, después de que el Gobierno federal aseguró que no fue informado de la participación de agentes de EE.UU.