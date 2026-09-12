Xi vuelve a la India siete años después para la cumbre de los BRICS y reunirse con Modi

Xi, que participará este sábado y domingo en la cumbre de los BRICS, descendió del avión sobre una alfombra roja y fue recibido en el aeropuerto por el viceministro de Comercio e Industria, Jitin Prasada, antes de desplazarse hacia el centro de Nueva Delhi, donde esta tarde participará en la cumbre y mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi

El encuentro llega menos de tres semanas después de que representantes especiales de ambos países celebraran en Pekín una nueva ronda de negociaciones fronterizas y acordaran abrir dos canales militares adicionales y reforzar la cooperación en comercio fronterizo y ríos transfronterizos.

La relación comenzó a descongelarse tras el acuerdo alcanzado en octubre de 2024 para retirar tropas de varios puntos de fricción de la frontera disputada, después del choque de 2020 en el valle de Galwan, que dejó 20 soldados indios y cuatro chinos muertos y llevó los vínculos bilaterales a su peor momento en décadas.

Desde entonces, ambos países han retomado los vuelos directos, flexibilizado los visados y reabierto pasos comerciales fronterizos, mientras Modi y Xi han mantenido encuentros en Kazán en 2024 y Tianjin en 2025.

Ambas naciones mantienen importantes despliegues militares junto a la frontera y Nueva Delhi continúa restringiendo inversiones chinas en sectores considerados sensibles.

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Entre los asuntos que podrían abordar Modi y Xi figura la reactivación de un diálogo económico estratégico para tratar el déficit comercial, el acceso a mercados, las inversiones y los visados, además de revisar los recientes avances en las conversaciones fronterizas.

Pekín aseguró antes del viaje que quiere gestionar adecuadamente las diferencias y profundizar la cooperación con la India, mientras ambos gobiernos tratan de estabilizar una relación clave para dos países que suman más de un tercio de la población mundial.

La reunión bilateral tendrá lugar al margen de la XVIII cumbre de los BRICS, que comienza esta tarde en Nueva Delhi.