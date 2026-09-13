Agencia atómica rusa denuncia muertos en ataque a camiones con combustible para Zaporiyia

"El viernes se llevaron a cabo varios ataques combinados contra camiones cisterna que suministraban diésel a la central nuclear de Zaporiyia. Dos militares murieron y un gran número de soldados rusos resultaron heridos, algunos de gravedad", declaró Lijachov, citado por la agencia Interfax.

Señaló que los militares estaban “apoyando una misión estrictamente civil".

Según él, los ataques se produjeron muy cerca del perímetro de la mayor central nuclear de Europa, que Rusia controla desde marzo de 2022.

"Los organizadores de estos ataques en Kiev cometieron este crimen a sabiendas de que se trataba específicamente del suministro de combustible y de que este combustible es vital para la central, especialmente teniendo en cuenta que en agosto y septiembre la central estuvo casi tres semanas sin suministro eléctrico externo y dependió exclusivamente del diésel", denunció.