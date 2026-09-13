Aumentan a más de 2.000 los desplazados llegados a Yibuti por el avance hutí en Yemen

"Más de 2.000 personas que huyen de las hostilidades en Yemen han llegado a las costas de Yibuti", indicó la agencia de Naciones Unidas especializada en la gestión de migraciones en su cuenta de X

"Junto a las autoridades y nuestros socios, la OIM proporciona asistencia inmediata en Obock: agua, comidas calientes, transporte para los más vulnerables. Se necesita más apoyo", añadió la OIM.

A última hora del sábado, el ministro de Economía y Finanzas yibutiano, Ilyas Moussa Dawaleh, había indicado que al menos 1.400 personas arribaron a la ciudad costera de Obock en un periodo de 24 horas.

El ministro publicó un vídeo en sus redes sociales en el que mostraba cómo las embarcaciones de desplazados eran rescatadas por la Marina nacional, la Guardia Costera y los servicios de emergencia de Yibuti, tras quedarse sin combustible.

Obock, situada a unos 20 kilómetros por mar de la costa yemení, es el principal punto de llegada para quienes huyen del conflicto en Yemen, donde los rebeldes hutíes se apoderaron el viernes de la costa del mar Rojo, cerca del estrecho de Bab al-Mandeb, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio internacional.

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"Yibuti no puede asumir en solitario otra emergencia regional. Es necesario que la comunidad internacional se una a nosotros para apoyar a nuestros hermanos y hermanas yemeníes que huyen de la guerra. Yibuti está respondiendo. La comunidad internacional debe apoyarnos ahora con urgencia", reclamó Dawaleh.

De acuerdo con datos de la propia OIM, al menos 76.000 personas han huido de sus hogares en Yemen desde el pasado mes de julio, frente a las 46.000 registradas apenas unos días antes.

La preocupación internacional por los hutíes ha aumentado en los últimos días por su ofensiva en el oeste de Yemen y por el riesgo de que esa escalada complique todavía más cualquier salida política al conflicto.