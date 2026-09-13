Autoridades colombianas activan un operativo de búsqueda para hallar aeronave desaparecida

Se trata de un Cessna T206 de matrícula HK4985, operado por la Patrulla Aérea Civil Colombiana, que despegó del aeropuerto de Condoto, en el departamento del Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

Según la Aerocivil, el último reporte de comunicación con la aeronave se registró a las 9:23 hora local (14:23 GMT) y posteriormente se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del cerro Tatamá, a unas 33 millas del radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR, en inglés) de Pereira.

La aeronave transportaba un piloto y cuatro pasajeros, según el registro de la empresa operadora.

Ante esta situación, las autoridades activaron los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) y mantienen coordinación con la Policía, el Ejército y organismos de socorro para trasladar unidades y personal de rescate a la zona.

La Aeronáutica Civil señaló que el área donde se presume que puede encontrarse la aeronave es de difícil acceso, por lo que las labores de localización se desarrollan con apoyo de diferentes organismos.

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La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil también prepara el ingreso de investigadores al área para iniciar las labores correspondientes y determinar las causas del suceso.

La Aeronáutica Civil aseguró que continuará informando sobre los avances de las labores de localización.