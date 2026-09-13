Baile incesante de fans de Dion, bajo las ventanas de su hotel: "Céline te queremos"

Y también le cantan, como este domingo, en el que Marie, una francesa de origen armenio en la treintena, se afana por animar a los otros fans apostados tras las vayas que circunvalan el hotel Royal Monceau, a dos pasos del Arco del Triunfo, a que la acompañen en sus interpretaciones a todo pulmón de 'Pour que tu m'aimes encore' o 'All by Myself'.

Todo por intentar que Céline Dion haga acto de presencia, aunque sea solo asomándose por una de las ventanas del famoso palace de la exclusiva avenida Hoche, en el octavo distrito de París. Un anhelo que le lleva incluso a cantarle a capela una canción de amor armenia, ante decenas de otros forofos de la cantante quebequesa, en su mayoría mujeres a partir de la treintena.

Pero no sólo, también hay hombres entre esa cohorte de apasionados de la interprete de 'My Heart Will Go On' -su canción más icónica, vinculada al filme 'Titanic'-, 'The Power of Love', 'I'm Alive', 'S'il suffisait d’aimer' o 'On ne change pas', con la que abrió su vuelta a los escenarios en la noche del sábado en el Plenitude Arena (Nanterre, a las afueras de París), tras seis años de ausencia por problemas de salud.

"Es cierto que me ha acompañado desde mi más tierna infancia y que todavía hoy sigue acompañándome, ya que una vez más tuve la suerte de asistir a su concierto (la víspera) junto a mi marido", manifiesta a EFE Marie.

Y se sincera: "Hay letras de Céline que nos llegan directamente al corazón, porque hacen resonar en nosotros recuerdos, emociones y momentos de nuestra propia historia".

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Aunque su imagen de rapero con cadenas y tatuajes no lo parezca apuntar, la pasión por la música de Dion también atrapa a Karlito, un 'influencer' de origen peruano, pero nacido en Francia y que cumplirá 30 años el 1 de octubre.

Este domingo se ha acercado hasta la puerta del Royal Manceau con la esperanza también de verla y para generar contenido para sus redes sociales, donde presume de tener varios miles de seguidores y a las que sube una de las prestaciones de la energética Marie.

Impresiona también la interpretación que Nathalie, en la sesentena, hace del aria 'O mio babbino caro', de la ópera Gianni Schicchi, compuesta por Giacomo Puccini, en un intento más de llamar la atención de Céline Dion, quien anoche en su regreso a los escenarios sorprendió con una versión propia del aria de 'La Wally', compuesta por Alfredo Catalani, 'Ebben? Ne andrò lontana'.

Tras horas, la expectación alcanza su cenit cuando las puertas del hotel por las que entra y sale habitualmente Dion se abren, salen sus escoltas y parte de su equipo se posiciona alrededor de su berlina negra. "Es inminente, es inminente", se animan los presentes que sacan sus teléfonos móviles, dispuestos en la función de video.

Aparece en la puerta René-Charles Angélil, el primogénito de Dion y su esposo, el fallecido René Angélil, que nació el 25 de enero de 2001. El matrimonio también tuvo dos hijos gemelos, Nelson y Eddy, nacidos en 2010, presentes también en París.

Los ánimos y gritos se elevan al ver a René-Charles junto a una chica joven, que tras saludar se sube en la berlina y enfilan la amplia avenida. La decepción colectiva se extiende.

"No ha habido suerte", se dicen unos a otros. "Otra vez será", añaden. Las ocasiones no faltarán, ya que Céline Dion ha acostumbrado a sus admiradores a sus saludos y atenciones en sus salidas y entradas del hotel al Plenitude Arena, donde actuará hasta el 17 de octubre todos los miércoles, viernes y sábados hasta completar esta primera serie de dieciséis conciertos.

Volverá en mayo de 2027 para completar una segunda serie de diez.