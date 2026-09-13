Bardem y Victoria Luengo se enfrentan como padre e hija en 'El ser querido', de Sorogoyen

La cinta, que ya compitió en Cannes, tendrá en Toronto su estreno norteamericano como parte del programa Special Presentations.

Bardem interpreta a Esteban Martínez, un prestigioso director de cine cuya carrera profesional convive con una personalidad difícil y un pasado marcado por la violencia y los excesos.

Luengo encarna a Emilia, su hija, una actriz cuya carrera atraviesa un momento complicado y que lleva años distanciada de su padre.

Cuando Esteban le ofrece un papel en su nuevo proyecto, ambos vuelven a compartir espacio durante un rodaje y se ven obligados a afrontar una relación marcada durante años por los agravios, la admiración, la dependencia y el resentimiento.

La película que Esteban rueda dentro de 'El ser querido' está ambientada en el Sáhara español de la década de 1930, lo que introduce una segunda capa narrativa sobre el poder, la dominación y la responsabilidad histórica.

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Raúl Arévalo, Marina Foïs, Melina Matthews, Malena Villa y Mourad Ouani figuran también en el reparto.

Sorogoyen vuelve a escribir el guion con Isabel Peña, colaboradora habitual con quien desarrolló títulos como 'El reino', 'Antidisturbios' y 'As bestas'.

El realizador vuelve ahora al circuito internacional con una película que, como 'As bestas', pasó previamente por el Festival de Cannes. 'As bestas' obtuvo posteriormente nueve premios Goya.

Con 'El ser querido', Sorogoyen traslada al terreno íntimo varios temas recurrentes de su cine: relaciones de poder, violencia, responsabilidad moral y personajes incapaces de escapar completamente de las consecuencias de sus propias decisiones.