Brad Pitt, Pink y Ronaldo lideran el desfile de estrellas en la final del Abierto de EEUU

Antes de que comenzara el choque por el título de Grand Slam, el cantante y actor Miles Caton fue el encargado de poner la nota solemne al entonar "America the Beautiful", preludio a una jornada abarrotada de rostros conocidos.

En las tribunas y palcos del estadio de Flushing Meadows no faltaron asiduos al torneo como Pitt y Wintour, a quienes se sumaron intérpretes como Jeremy Strong, Adam Driver, Emily Blunt, Courteney Cox, Amy Schumer y Pierce Brosnan.

El ámbito musical y cultural estuvo ampliamente representado por Lin-Manuel Miranda, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y la cantante Camila Cabello, además del británico Zayn Malik y el diseñador de moda Tommy Hilfiger.

La presencia de celebridades ha sido constante a lo largo de las semanas de competición en Queens. La exprimera dama estadounidense Michelle Obama se dejó ver este jueves, día en el que las miradas se desviaron hacia la grada durante las semifinales femeninas con el primer beso público entre la cantante española Rosalía y la modelo Loli Bahía.

Las gradas del Arthur Ashe también dejaron estampas para el recuerdo fuera del tenis, como el reencuentro el pasado 11 de septiembre de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, protagonistas de la aclamada primera temporada de la serie 'True Detective'.

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En lo estrictamente deportivo, la jornada coronó un torneo en el que Shelton, verdugo de Carlos Alcaraz en cuartos de final, buscaba terminar con la sequía estadounidense de 23 años sin coronar a un campeón local en Nueva York, mientras que Zverev disputaba su tercera final consecutiva de Grand Slam con la opción de consolidar su candidatura a lo más alto de la clasificación mundial.