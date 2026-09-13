Detienen a dos colombianos y un venezolano con 595 paquetes de cocaína en R. Dominicana

Las autoridades antinarcóticas dominicanas aseguran que recibieron información de inteligencia sobre una embarcación que se aproximaba de manera sospechosa a las costas dominicanas de Baní, en la provincia Peravia (sur), por lo que desplegaron un dispositivo de seguimiento aéreo, marítimo y terrestre.

Tras varias horas de persecución, los agentes interceptaron una lancha rápida de unos 32 pies de eslora a varias millas náuticas al sur de la playa de Punta Salinas y arrestaron a los tres extranjeros.

Localizaron 24 pacas que contenían los 595 paquetes de la sustancia, envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos. Además, fueron ocupados cinco tanques y un garrafón de combustible, un dispositivo GPS, cinco teléfonos celulares, un pasaporte colombiano y otras evidencias, de acuerdo con la información.

El operativo fue realizado por agentes de la DNCD, la Armada y la Fuerza Aérea, bajo la coordinación del Ministerio Público y con apoyo de agencias de inteligencia del Estado, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA.

La Fiscalía y las autoridades antidrogas mantienen abierta la investigación para identificar y detener a otros posibles integrantes de la organización, que presuntamente utiliza lanchas rápidas para transportar drogas desde Suramérica hacia República Dominicana.

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Las autoridades dominicanas han decomisado este año más de 29 toneladas de distintas sustancias ilícitas en operaciones desarrolladas en puertos, aeropuertos, la frontera, las costas y otras zonas del país.