Ejército de Sudán recupera el control de una región estratégica fronteriza con Etiopía

El Ejército sudanés dijo en un comunicado que la 4.ª División de Infantería -con base en Damazin, la capital de Nilo Azul- logró recuperar el "control total" de este monte y de las áreas circundantes, en un momento en el que las FAR y otros grupos aliados están intensificando su ofensiva en la frontera con Etiopía.

"Las Fuerzas Armadas, durante una operación exitosa, infligieron grandes pérdidas a la milicia, y las operaciones militares continúan de acuerdo con sus planes de campo y con un alto nivel de preparación", añade el comunicado, en el que se pide a la población "no prestar atención a los rumores" difundidos por las FAR.

Los paramilitares lanzaron en los últimos días un ataque contra el monte Kadam y afirmaron haberse hecho con el control de esta zona de importancia estratégica, ya que constituye la primera línea de defensa de la 4.ª División de Infantería del Ejército sudanés.

El monte está situado entre las regiones de Baw y Geisan, en el eje oriental de la zona de Kurmuk, y su control permite vigilar y asegurar la franja fronteriza con Etiopía, donde las FAR y el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) están intentando consolidarse.

Jartum ha acusado a Adís Abeba en repetidas ocasiones de permitir el desplazamiento de combatientes de los paramilitares desde su territorio, además de lanzamientos de drones desde suelo etíope hacia posiciones de las tropas gubernamentales en Sudán.

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Eso ha provocado el desplazamiento de miles de personas, en un momento en el que Sudán ya es el escenario de la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU, que estima que alrededor de 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el estallido de la guerra, en abril de 2023.