El ala dura de Irán "saboteó" el acuerdo de paz de Teherán con Trump, según New York Times

Una facción radical de Irán atacó el 7 de julio un buque con bandera de Catar en el estrecho de Ormuz sin el conocimiento del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ni de Ahmad Vahidi, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), según indicaron funcionarios iraníes al medio de EE.UU.

El reporte, con base en fuentes anónimas, sostiene que gran parte del "liderazgo del país ignoraba que una facción de línea dura había decidido actuar por cuenta propia", lo que contribuyó a tumbar las negociaciones con la Administración de Trump, quien reimpuso el bloqueo naval a Irán el 14 de julio tras las agresiones.

"Esos esfuerzos clandestinos descarrilaron el impulso de los pragmáticos más moderados en Irán para lograr el fin de las hostilidades con los Estados Unidos y recuperar la maltrecha economía de su nación", señaló la nota, con base en testimonios anónimos de cinco funcionarios iraníes y dos miembros de la CGRI.

El diario afirmó que los radicales tuvieron éxito, en parte, porque el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí, la única figura con autoridad para resolver tales disputas, no ha aparecido en público desde marzo.

El reporte trasciende mientras el presidente Trump afirmó este domingo que Estados Unidos "saldrá" de Irán a "menos que" Washington decida "quedarse con el petróleo", aunque el sábado sostuvo que la guerra terminará después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en noviembre próximo.

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La fase actual del bloqueo de Estados Unidos a Irán comenzó el 14 de julio por orden de Trump, quien dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio ante los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz.

Además, EE.UU. e Irán reanudaron sus ataques cruzados el pasado 30 de agosto, por lo que el precio del crudo intermedio de Texas (WTI) cerró la semana pasada en 100,5 dólares por barril, pues por el estrecho de Ormuz pasaba el 20 % del crudo mundial antes de la guerra, que comenzó en febrero.

Según medios iraníes, Omán e Irán anunciarán este lunes un nuevo acuerdo sobre el estrecho en una reunión con Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak.