El bloque opositor de centroizquierda gana las elecciones suecas, según sondeos

De acuerdo con esta encuesta, difundida justo después del cierre de los colegios electorales a las 20.00 (18.00 GMT), el Partido Socialdemócrata fue el más votado con el 28,4 %, seguido por el Partido Conservador, con el 18,1 % y el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), con el 17,2 %.

Otra encuesta difundida por el canal privado TV4 ofrece un resultado muy similar, aunque reduce la distancia entre los dos bloques en dos décimas, con un 51,3 % para el centroizquierda y un 47 % para el bloque gubernamental.

De confirmarse los sondeos, el Partido Socialdemócrata -la fuerza política más votada en todos los comicios generales de los últimos cien años- podría recuperar el poder, a pesar de retroceder casi dos puntos porcentuales respecto a los anteriores comicios de 2022.

La ultraderecha, que hasta ahora había crecido en todos las elecciones desde que se presentó por primera vez en 1988, perdería su condición de segunda fuerza política, que recuperarían los conservadores del primer ministro Ulf Kristersson, aunque no podrían mantenerse en el poder.

El sondeo de SVT coloca al Partido de Izquierda (socialista) como cuarta fuerza, con el 8 %; por delante de otros dos aliados de la líder socialdemócrata, Magdalena Andersson: el Partido de Centro, con el 7,5 %; y el Partido del Medio Ambiente, con el 7,4 %.

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Los otros dos partidos que conforman la coalición de gobierno actual, que tiene mayoría gracias al apoyo externo del SD, mejorarían su resultado: el Partido Cristiano Demócrata obtendría el 6,1 %, y el Partido Liberal, al que los sondeos daban hasta hace una semana por debajo de la barrera mínima del 4 %, lograría el 5,4 %.

Las encuestas previas apuntaban a un triunfo claro de la oposición, pero en las últimas semanas la distancia se había reducido a entre 0,5 y 5,6 puntos de diferencia, lo que había hecho aumentar las especulaciones sobre un posible nuevo drama electoral como en los comicios de 2018 y 2022, en los que hubo que esperar tres días hasta el recuento del voto del extranjero para conocer el resultado final.

El bloque de derecha ha explotado en las últimas semanas las diferencias en el seno de la oposición, en especial, entre el Partido de Izquierda (socialista) y el Partido de Centro.

Mientras los primeros exigen estar en el gobierno para apoyarlo, los centristas se niegan a formar parte de un Ejecutivo que incluya a los socialistas y abogan por romper los bloques e incluir también a los democristianos.

Andersson ha reiterado en la campaña que está dispuesta a colaborar con todos los partidos menos con el SD y ha mostrado sus dudas sobre que los socialistas puedan ser incluidos en una coalición de gobierno.

Kristersson rompió en 2022 el 'cordón sanitario' a la ultraderecha, hasta entonces aislada, y todas las fuerzas de derecha anunciaron el pasado abril que el SD formaría parte por primera vez de un hipotético nuevo gobierno si ganaban las elecciones.

La campaña ha estado dominada por cuestiones como la seguridad, medidas contra la crisis inflacionaria, asuntos vinculados al Estado de bienestar y la inmigración.