El bloque opositor de centroizquierda mantiene una mínima ventaja en elecciones suecas

Con ese resultado provisional, el centroizquierda obtendría 175 diputados frente a 174 del bloque gubernamental.

El Partido Socialdemócrata, que ha sido la fuerza más votada en los últimos cien años, repetiría triunfo con el 27,6 %, aunque caería dos puntos y medio por delante del Partido Conservador, con el 19,7 %, un resultado que le valdría para superar al ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que caería casi tres puntos hasta el 17,7 %.

El SD había crecido hasta ahora en todas las elecciones generales desde que se presentó por primera vez en 1988.

Los tres aliados de la líder socialdemócrata, Magdalena Andersson, mejorarían su resultado de hace cuatro años: el socialista Partido de Izquierda obtendría el 8,3 % y sería la cuarta fuerza, por delante del Partido de Centro, que lograría el 7,2 %, mientras que el Partido del Medio Ambiente llegaría al 6,3 %.

Los otros dos partidos que conforman la coalición de gobierno actual, que tiene mayoría gracias al apoyo externo del SD, mejorarían su resultado: el Partido Cristiano Demócrata obtendría el 6,3 %, y el Partido Liberal, al que las encuestas colocaban hasta hace una semana por debajo de la barrera mínima del 4 %, lograría el 5,4 %.

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Los dos sondeos a pie de urna de la televisión pública SVT y el canal privado TV4 daban una ventaja de más de cuatro puntos para el bloque opositor.

Las encuestas previas apuntaban también a un triunfo claro del centroizquierda, aunque la remontada en los últimos días de la derecha aumentaba las especulaciones sobre un posible nuevo drama electoral como en los comicios de 2018 y 2022, en los que hubo que esperar tres días hasta el recuento del voto del extranjero para conocer el resultado final.

En las elecciones de 2022, el centroizquierda encabezó también los sondeos a pie de urna y el recuento, pero en el tramo final la derecha remontó y acabó ganando las elecciones por menos de 50.000 votos de diferencia.

El bloque de derecha ha explotado en las últimas semanas las diferencias en el seno de la oposición, en especial, entre el Partido de Izquierda (socialista) y el Partido de Centro.

Mientras los primeros exigen estar en el gobierno para apoyarlo, los centristas se niegan a formar parte de un Ejecutivo que incluya a los socialistas y abogan por romper los bloques e incluir también a los democristianos.

Andersson ha reiterado en la campaña que está dispuesta a colaborar con todos los partidos menos con el SD y ha mostrado sus dudas sobre que los socialistas puedan ser incluidos en una coalición de gobierno.

Kristersson rompió en 2022 el 'cordón sanitario' a la ultraderecha, hasta entonces aislada, y todas las fuerzas de derecha anunciaron el pasado abril que el SD formaría parte por primera vez de un hipotético nuevo gobierno si ganaban las elecciones.

La campaña ha estado dominada por cuestiones como la seguridad, medidas contra la crisis inflacionaria, asuntos vinculados al Estado de bienestar y la inmigración.