El director del Festival de San Sebastián pide que las películas sean juzgadas por igual

Así que no le preocupa que le puedan criticar, como ha ocurrido en el reciente festival de Venecia, por que únicamente cuatro de los diecisiete títulos de la Sección Oficial de la edición de este año estén dirigidos por mujeres.

"Nuestro objetivo es ver todas las películas que han hecho mujeres. Intentamos que no se nos escape ninguna para tener la seguridad de que, si no hay más (seleccionadas), es porque no las hemos encontrado", explica en declaraciones a EFE.

Rebordinos remarca que "el apoyo debe estar en la base, en la producción, con ventajas para aquellas películas hechas por mujeres, producidas por mujeres, etcétera".

Dejará el cargo de director del festival español a final de año, después de tres lustros, en los que ha encontrado "gente enfadada" porque sus películas fueron rechazadas, pero "que normalmente luego se desenfada". Lo sucederá la subdirectora del certamen Maialen Beloki.

En vísperas de la inauguración de la 74ª edición, Rebordinos augura que al público le espera "un auténtico banquete" cinematográfico entre los días 18 y 26 de este mes.

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"Es un año bonito, con una buena combinación de cine y de glamour", destaca, tras recordar que pasarán por la alfombra roja actores como Brad Pitt, Naomi Watts, Orlando Bloom, Penélope Cruz y Marion Cotillard.

Y regresan a la competición directores como el británico Mike Leigh y la turca Yesim Ustaoglu, Concha de Oro en 2008 por 'Pandoranin kutusu' ('Pandora's Box ').

La Sección Oficial volverá a ofrecer propuestas heterogéneas. En esta ocasión, "lo que más se repite son películas de temática femenina", como las que presentan Ustaoglu, la francesa Nicole García y la realizadora sueca de etnia sami Amanda Kernell.

Cree Rebordinos que su mayor acierto ha sido apostar por la industria, haber traído a "gente muy importante" de Estados Unidos, América Latina y Asia, y un objetivo que no ha materializado es haber logrado "muchísima más prensa internacional".