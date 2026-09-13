El presidente de la Unión Africana pide a los BRICS fortalecer la alianza con África

Durante su intervención en la jornada de clausura de la cumbre en Nueva Delhi, Ndayishimiye destacó que el acceso sostenible al agua y al saneamiento constituye uno de los ejes mayores de la acción de la UA en 2026, según un comunicado oficial.

Ndayishimiye identificó al agua, el transporte y la energía como los sectores fundamentales para la transformación económica regional.

El mandatario agradeció el papel desempeñado por la India en el fortalecimiento de la presencia de África en los foros de gobernanza global, haciendo especial hincapié en su respaldo para la admisión de la Unión Africana como miembro permanente del G20.

Además valoró el apoyo de los BRICS en la adopción de la resolución de Naciones Unidas de la iniciativa “Corregir el mapa”, subrayando que “corregir el mapa también implica corregir la mirada que se echa sobre África”.

La resolución buscará reemplazar la tradicional proyección cartográfica de Mercator por modelos de áreas equivalentes que reflejen la escala real del continente.

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En los márgenes del evento, el primer ministro indio, Narendra Modi, y Ndayishimiye mantuvieron una reunión para potenciar la cooperación bilateral en desarrollo agrícola, capacitación de la juventud, desarrollo de capacidades técnicas y energías limpias.

Ambos líderes celebraron la integración de la Unión Africana en el foro global, coincidiendo en que la alianza estratégica entre la India y la UA constituye un pilar fundamental para el Sur Global, y conversaron sobre avanzar en la organización de la cuarta cumbre del Foro India-África.

A su llegada al centro de convenciones Bharat Mandapam, el gobernante africano acaparó la atención de los medios locales al vestir un tradicional traje estilo Nehru, una elección de vestuario elogiada públicamente por Modi.

Durante la décimo octava cumbre de los BRICS se adoptó de forma unánime la Declaración de Nueva Delhi, un documento de 140 puntos en el que el bloque respaldó un mayor peso de India y Brasil en la ONU.

También reclamaron mantener el alto el fuego y el acceso humanitario en Gaza, condenaron las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional y apoyaron avanzar en el uso de monedas locales en operaciones entre sus miembros.

China tomará de India el próximo año la presidencia de los BRICS, que conforman los miembros fundadores junto a Brasil, Rusia y Sudáfrica y los nuevos miembros plenos: Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.