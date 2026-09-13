El Reform UK de Nigel Farage recibe 84 millones de euros tras dos donaciones y en dos días

Este viernes, el magnate de las criptomonedas Ben Delo anunció que donaría 36 millones de libras (cerca de 42 millones de euros) a Reform UK y, un día más tarde, el multimillonario Christopher Harborne afirmó que también aportaría la misma cantidad a la formación de Farage.

"Mi espíritu competitivo me impulsó a igualarlo, y eso es lo que he hecho. Y espero que otros se unan a nosotros", explicó el sábado Harborne -actualmente afincado en Tailandia- en un artículo firmado por él en el diario 'The Telegraph'.

El millonario, tradicionalmente considerado el mayor donante individual de Reform UK, afirmó que esta cifra récord era un "regalo filantrópico" para su Reino Unido natal y para ayudar al partido de derecha populista "a prepararse para gobernar antes de las próximas elecciones generales", previstas inicialmente para 2029.

Por su parte, Farage dijo estar orgulloso de tener el apoyo de "algunos de los empresarios británicos más exitosos" y afirmó que, mientras otras formaciones han recibido en el pasado donaciones milmillonarias a cambio de otorgar títulos nobiliarios, Delo y Harborne no quieren "nada a cambio", solo un gobierno que "arregle" el país.

Con este mismo tono preelectoral, este domingo prometió en la red social X que, en caso de llegar a ser primer ministro, su Ejecutivo logrará en los primeros 100 días en el poder más que los gobiernos de los últimos 30 años: "Estoy harto de los fracasos, tú estás harto de los fracasos y estamos hartos de tener un país en constante declive", dijo en un vídeo.

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Estos dos obsequios récord a Reform UK han hecho saltar las alarmas en el resto de formaciones políticas británicas, como el Partido Laborista, actualmente en el Gobierno, que se ha visto obligado a difundir una petición urgente de donativos entre sus correligionarios.

"Piensa en lo que 72 millones de libras pueden significar en unas elecciones. Más publicidad, más alcance. Más oportunidades para llevar el mensaje divisivo de Farage frente a millones de personas una y otra y otra vez", dijo la actual formación gobernante en un correo electrónico.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) inició esta semana una investigación penal contra Reform UK por presunta infracción de la legislación de financiación extranjera, después de que un reportaje televisivo grabase a altos cargos del partido sugiriendo una vía ilegal para recibir donaciones desde fuera del país.

Este domingo, el portavoz económico de Reform UK, Robert Jenrick aseguró que estas últimas donaciones millonarias de Delo y Harborne, ambos británicos pero residentes en el extranjero, "se ajustan plenamente" a la normativa vigente".

El Gobierno laborista británico busca limitar las donaciones a partidos de parte de expatriados británicos a 100.000 libras esterlinas, y exigirán un requisito de residencia de mínimo un año para aquellos donantes que regresen al Reino Unido del extranjero. Por el momento, este proyecto de ley sigue su trámite parlamentario.