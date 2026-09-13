Empresa búlgara que vende armas a Ucrania atribuye a un sabotaje destrucción de un almacén

"La destrucción de almacenes (de armamento) en Bulgaria se está convirtiendo en algo cotidiano", afirmó la compañía en un comunicado, en el que aseguró que ninguna de las investigaciones abiertas por una decena de explosiones e incendios en instalaciones de la industria de defensa del país desde 2011 ha concluido.

EMKO criticó la "indiferencia" de las instituciones y sostuvo que la falta de resultados "alienta a los autores y cómplices" de esos supuestos sabotajes a actuar con impunidad.

EMKO pertenece al empresario Emilian Gebrev, que ha suministrado armas a Ucrania y sobrevivió en 2015 a un envenenamiento con un agente tóxico del que Bulgaria responsabilizó a agentes de la inteligencia militar rusa (GRU).

La compañía considera que el último incidente, un fuego que destruyó un almacén próximo a Gorni Varpishta, no pudo deberse a un error humano, ya que la instalación llevaba meses sin utilizarse y había superado siete inspecciones del Ministerio del Interior este año, la última hacía unos 20 días, sin que se detectaran irregularidades.

"Todos los incidentes similares ocurridos desde 2011 han sido provocados por fuerzas externas. No hay razón para suponer que este caso sea diferente", señaló EMKO, que reclamó a Bulgaria una respuesta coordinada con sus socios de la UE y la OTAN frente a este tipo de acciones.

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La empresa, en cualquier caso, no ofreció tampoco pruebas de que el incendio se produjera por una intervención externa. La Fiscalía ha abierto una investigación sin excluir ninguna hipótesis.

El incidente se produjo apenas un mes después de que, el 10 de agosto, otra explosión afectara a un almacén de EMKO en Belitsa, a pocos kilómetros de distancia, donde unos 300 empleados fueron evacuados.