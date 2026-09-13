España y Canadá refuerzan su alianza audiovisual en pleno giro europeísta de Mark Carney

El acuerdo fue suscrito en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se inició el jueves y concluirá el próximo 20 de septiembre, por el ministro canadiense de Patrimonio, Marc Miller, y la directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) español, Marta Serrano.

El nuevo tratado sustituye al convenio bilateral cinematográfico de 1985 y establece un marco actualizado para que productores españoles y canadienses compartan financiación, talento y recursos y puedan acceder a los mecanismos de apoyo disponibles en ambos países. El Gobierno español había autorizado su firma en febrero.

Miller vinculó directamente el acuerdo con el giro internacional impulsado por el primer ministro, Mark Carney, ante un escenario mundial que, afirmó, ha cambiado profundamente.

"El orden internacional se ha acabado", señaló hoy el ministro, quien añadió que los países con sólidos vínculos económicos y culturales "son más fuertes juntos" y recordó que Canadá está buscando socios en todo el mundo en comercio, seguridad e intercambios culturales.

Esa política tiene un marcado componente europeo. El Gobierno de Carney ha convertido la diversificación de mercados fuera de Estados Unidos en una prioridad y pretende duplicar las exportaciones canadienses hacia otros destinos durante la próxima década, al tiempo que profundiza su relación económica y estratégica con Europa.

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Miller recordó además que Carney y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometieron en mayo a aumentar los intercambios bilaterales y ampliar la cooperación en áreas como la inteligencia artificial y las soberanías digital y cultural. Los dos dirigentes mantienen el objetivo de duplicar el comercio bilateral.

"La modernización del tratado de coproducción Canadá-España es una parte importante de esta agenda", afirmó Miller, para quien el nuevo marco permitirá "poner en común nuestros recursos y talento" y ofrecer mayor flexibilidad a cineastas de los dos países.

Serrano destacó, por su parte, que el anterior acuerdo tenía más de 40 años y necesitaba ser reformado para adaptarse a una industria transformada por las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de producción y distribución.

"El contenido audiovisual es cultura, industria, empleo e innovación", afirmó la responsable española, quien lo definió también como "un poderoso instrumento de diplomacia cultural y proyección internacional".

Serrano subrayó que, ante la actual situación internacional, "ningún país puede afrontar solo todos estos desafíos" y defendió la necesidad de socios y marcos de cooperación que permitan a empresas y creadores competir en un mercado cada vez más global.

Para Canadá, las coproducciones oficiales tienen además una importancia económica directa, ya que pueden obtener estatus de producción nacional y acceder a créditos fiscales y fondos públicos, además de facilitar la entrada en mercados extranjeros.