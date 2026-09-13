Etiopía propone aumentar créditos en monedas locales del Banco de Desarrollo de los BRICS

"Cuando los tipos de cambio oscilan, el coste de un proyecto sólido puede convertirse en una carga fiscal. Esto daría a los países mayor certidumbre, reduciría su exposición a perturbaciones externas y protegería la inversión productiva", afirmó Abiy durante su intervención en la cumbre

Con el fin de ampliar la operatividad del organismo financiero en el continente, el líder etíope planteó reforzar su presencia sobre el terreno: "Estamos listos para albergar una oficina en Adís Abeba, la capital diplomática de África, para extender el alcance del Banco por todo el continente".

"Los BRICS ya han transformado la conversación global. Nuestra responsabilidad ahora es ayudar a dar forma a un sistema internacional justo y ampliar las oportunidades económicas. Para Etiopía, eso significa acceso a una voz, acceso a financiación y acceso al mercado", indicó Abiy.

En el área comercial y logística, Abiy instó a los bancos centrales del grupo a dar pasos prácticos hacia sistemas de pago transfronterizos más rápidos y asequibles, y subrayó la necesidad de garantizar rutas de comercio para su país.

"Para Etiopía, el acceso al mar es ante todo un imperativo económico. Como una economía grande y en crecimiento, necesitamos un acceso fiable y diversificado a las rutas comerciales internacionales", señaló, tras aclarar que buscará esta meta mediante "acuerdos pacíficos y negociados".

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El primer ministro también se sumó al llamado de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para dotar de una mayor representación a los países africanos y pidió transformar el apoyo a esa presencia "en una acción sostenida".

Por último, aprovechó el espacio para recordar que Etiopía acogerá en 2027 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP32), un foro que espera sirva de plataforma inclusiva para acelerar la transición ecológica con el respaldo de las economías del bloque.