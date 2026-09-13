Filipinas tardará "semanas" en identificar a los fallecidos por el incendio en un ferri

Así lo afirmó en rueda de prensa el especialista forense Richard Allan Mangalip, de la Policía Nacional de Filipinas, al señalar que el alto número de víctimas mortales y el estado carbonizado de los cadáveres dificulta la tarea.

Según declaraciones de Mangalip, recogidas por la emisora local K5 News, algunos de los fallecidos fueron encontrados agrupados en partes del barco.

Los guardacostas y equipos de emergencia continúan hoy la búsqueda de 12 personas que aún no han podido ser localizadas, rebajando en uno el número facilitado la víspera al considerar que el capitán del navío, a quien la Policía busca para interrogar, sobrevivió al accidente y es catalogado como "huido".

Partes del casco del barco se encuentran parcialmente inundadas y los rescatistas todavía no han podido acceder a ellas.

La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Noemie Cayabyab, apuntó por su parte que investigan si el despliegue de una gran lona para evitar la lluvia pudo contribuir a la rápida propagación de las llamas y evitar que los pasajeros saltaran al agua durante el incendio registrado la tarde del miércoles.

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Conforme a las pesquisas, el fuego comenzó en la bodega de carga del ferri, que partió el martes desde Manila en un trayecto de unas 12 horas, por una causa que aún no se ha podido determinar y en cuestión de segundos las llamas envolvieron a la embarcación, donde viajaban 115 pasajeros y 17 tripulantes.

Las autoridades mantienen en 43 las personas rescatadas con vida.

Una portavoz de la Oficina Municipal de Reducción de Gestión del Riesgo de Desastres de Coron confirmó el jueves a EFE que dos ciudadanos de origen chileno que iba en el buque fueron rescatados y trasladados al hospital.

De acuerdo con esta fuente, son los únicos extranjeros que de momento constarían en la lista de personas a bordo, pero esta información aún no es definitiva ni ha sido contrastada con otras fuentes.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.