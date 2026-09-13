Indonesia pide que los BRICS lideren una transición tecnológica justa e inclusiva

El dirigente de Indonesia, único país del Sudeste Asiático miembro del bloque, instó durante su intervención en la segunda y última sesión de la cumbre de los BRICS a transformar las vulnerabilidades climáticas en oportunidades de desarrollo industrial.

"Nuestra resiliencia debe traducirse en beneficios tangibles para nuestra gente. Y para lograrlo, debemos ser capaces de transformar nuestras vulnerabilidades en oportunidades; nuestras debilidades, en fortalezas", dijo Prabowo en su turno de palabra.

Indonesia, la principal economía del Sudeste Asiático, cuenta con importantes reservas minerales críticos, incluidos níquel, estaño y bauxita, indispensables para la transición tecnológica.

"Los BRICS ya son una cadena de suministro; nuestra tarea consiste en conectarla y optimizarla (...) Industrialicémonos juntos y optimicemos los recursos y capacidades que compartimos", afirmó el líder de Yakarta en su discurso.

"Los países de los BRICS poseemos una parte significativa de los minerales críticos y recursos energéticos del mundo. Tenemos todo sobre lo que se construirá el siglo verde", remarcó Prabowo.

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El presidente de Indonesia, un país azotado frecuentemente por desastres naturales debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, subrayó la colaboración para reforzar la soberanía alimentaria de los países del bloque y reclamó un papel protagonista para el Sur Global en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

"La Agenda 2030 nunca fue simplemente alcanzar una fecha límite. Se trataba de acercar a los países en desarrollo al lugar que legítimamente les corresponde y darles un papel más relevante en la configuración del orden global", concluyó.

La reunión de los BRICS llega en un contexto internacional tenso por la guerra entre Irán y Estados Unidos, la inestabilidad del comercio global y el intento del bloque de reforzar mecanismos propios de cooperación económica, financiera e institucional.

El bloque reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, además de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Los líderes de los BRICS acordaron el sábado pedir máxima contención ante la escalada en Oriente Medio, preservar el flujo del comercio y la energía y rechazar las sanciones unilaterales contrarias al derecho internacional, en la Declaración de Nueva Delhi adoptada por unanimidad durante la primera jornada de la cumbre.