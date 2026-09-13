Investigan un presunto ataque antisemita a una mujer en Berlín

Los hechos sucedieron en la madrugada del 10 al 11 de septiembre en el distrito de Mitte, según informó la Policía en un comunicado.

"Dos hombres por el momento desconocidos la abordaron haciendo alusión a la Estrella de David que portaba y la insultaron de forma antisemita", explicó la nota con respecto a la víctima.

Uno de los individuos procedió a continuación a atacarla con una botella de cristal rota.

"Al defenderse del ataque sufrió varias heridas cortantes en una mano. Los dos atacantes huyeron", afirmó la Policía, que agregó que la mujer tuvo que ser atendida en un hospital.

El suceso está siendo investigado por la brigada de delitos políticos de la Oficina Regional de Investigaciones Criminales.

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Hace dos semanas se produjo otro presunto incidente antisemita, cuando el político verde Daniel Eliasson, candidato en las elecciones regionales que se celebran el próximo 20 de septiembre en Berlín, fue agredido mientras hacia campaña por un jubilado que se identificó como votante de la ultraderecha.