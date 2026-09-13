Irak reabre los pasos fronterizos con Irán tras "reforzar la seguridad"

Una nota difundida por la Cédula de Medios de Seguridad de Irak informó de que la reapertura escalonada de los pasos se inició esta misma madrugada por los de Shib y Shalamcheh, y se prolongará hasta el próximo 17 de septiembre, tras una decisión en este sentido del primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ali al Zaidi.

Según la orden, los pasos fronterizos se reabrirán después de una "evaluación de sus necesidades organizativas y técnicas" que se realizó para "reforzar la seguridad" y mantener al mismo tiempo "la fluidez del comercio y la libre circulación de ciudadanos".

Este sábado el Gobierno de Irak ordenó el cierre de los pasos fronterizos con Irán, y la destitución de varios responsables de seguridad provincial después de que se confirmara que los ataques contra el principal oleoducto que atraviesa Arabia Saudí de este a oeste procedieron de una zona fronteriza con Irán.

"Las autoridades de seguridad competentes han iniciado operaciones de reorganización administrativa y de seguridad en diversos pasos fronterizos, lo que ha requerido su cierre", informó la Cédula de Medios de Seguridad sobre este tema, sin especificar de qué pasos se trataba.

No obstante, Irán indicó que "según han informado las autoridades iraquíes esta madrugada, las fronteras de Shalamcheh y Chazabeh -suroeste del país persa- permanecen cerradas hasta nuevo aviso", dijo Valiolah Hayati, vicegobernador de la provincia de Juzestán para Asuntos de Seguridad, en unas declaraciones recogidas por la agencia IRNA.

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El viernes por la noche, Arabia Saudí anunció el cierre "preventivo" del oleoducto situado en las regiones de Riad y Medina y que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras sufrir varios ataques con drones procedentes de Irak.

El Ministerio de Exteriores saudí condenó el ataque y aclaró que Arabia Saudí ha optado "por no responder en esta fase tras la solicitud de Al Zaidi de dar una oportunidad al Gobierno de Irak para adoptar las medidas necesarias destinadas a impedir los ataques lanzados desde territorio iraquí contra el reino y los países vecinos".

Por su parte, el Gobierno iraquí ordenó "una investigación urgente sobre las circunstancias de los ataques y las partes responsables de los mismos".

Las milicias proiraníes en Irak ya habían atacado antes a Arabia Saudí, sobre todo con drones, misiles y proyectiles dirigidos contra Riad, la región oriental y también instalaciones energéticas del reino, llevando a Riad a lanzar a finales de julio una ofensiva conjunta con Estados Unidos en respuesta.