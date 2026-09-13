Irán denuncia que EE.UU. bloquea el acceso de la población a alimentos y medicamentos

“Si son humanos, ¿por qué privan a la población de acceso al agua, los alimentos y los medicamentos?”, dijo el mandatario en una publicación en su cuenta de X.

El mandatario reprochó a EE.UU. por emprendaer “una guerra contra las infraestructuras civiles, los recursos alimentarios y los medios de subsistencia de la población”.

“Si los estadounidenses son guerreros, que se enfrenten a nuestras fuerzas militares valientes”, agregó Pezeshkian, quien reiteró que el pueblo iraní “no puede ser intimidado” y que el país persa “no se rendirá” ante tales presiones.

El mandatario iraní reconoció recientemente en un discurso en el Foro Económico de los BRICS en Nueva Delhi, que su país se ha enfrentado a sanciones generalizadas en los últimos años, pero que "en los últimos meses estas presiones han entrado en una fase mucho más difícil y peligrosa con la agresión militar de Estados Unidos y del régimen israelí contra la República Islámica de Irán”.

La inflación interanual en Irán se situó en agosto en el 89 %, y en alimentos y bebidas en el 127,5 %.

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El sábado, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó de que las Fuerzas Armadas de su país han impedido el paso de 100 barcos comerciales hacia o desde puertos iraníes durante los últimos 60 días, desde que Washington reanudó “el bloqueo, como un muro de acero, contra Irán”.

La fase actual del bloqueo a Irán comenzó el 14 de julio por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a finales de agosto Washington lanzó la operación 'Paria Económico' "para cortar todas las opciones ecónomicas de Teherán".

Además, desde inicios de septiembre, se ha producido un importante intercambio de ataques contra petroleros entre Irán y Estados Unidos, en su pulso por el control del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, gas y otras materias primas.