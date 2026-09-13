Israel detiene a un soldado que abrió fuego en aldea palestina estando fuera de servicio

"El soldado fue detenido por la Policía del Distrito de Judea y Samaria y trasladado para ser interrogado y esclarecer las circunstancias del incidente. Ha sido suspendido de sus funciones a la espera de la conclusión de la investigación", indicaron las FDI en un comunicado.

La nota castrense relató que varios de sus soldados fueron desplegados ayer en varias ocasiones en la zona de Al Mughayyir tras recibir informes sobre enfrentamientos entre palestinos y colonos israelíes, "los cuales incluyeron lanzamiento de piedras" contras las tropas, según las FDI.

"Entonces, se recibió un informe sobre el lanzamiento de piedras contra otro soldado que se encontraba fuera de servicio en las afueras de la localidad. El soldado respondió efectuando disparos; en ese momento no había otros soldados de las FDI presentes en el lugar. No se registraron heridos a consecuencia de los disparos", detalla el comunicado sobre el militar suspendido.

A principios de este mes, soldados de las FDI ya mataron a tiros a dos palestinos después de que unos colonos entraran en la aldea de Al Mughayyir con un rebaño de ovejas.

Por otra parte, en otro incidente ocurrido ayer, un soldado israelí fue filmando disparando sin motivo aparente en la pierna a un palestino durante una incursión de colonos en la localidad de Faqqu'a (cerca de Yenín, norte de Cisjordania ocupada).

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Las FDI indicaron hoy que ese incidente también está siendo investigado y que durante el mismo "el uso de fuego real podría haberse apartado del código para estos enfrentamientos, tanto en lo relativo a la cantidad de disparos efectuados como a la forma en que se llevó a cabo la acción".

Según un recuento del Ministerio de Salud palestino publicado esta semana, 100 palestinos han muerto en las distintas gobernaciones de Cisjordania ocupada por fuego del Ejército israelí o de colonos desde principios de este año.