Israel dice que soldado filmado disparando palestino "podría haber" violado código interno

"El incidente está siendo examinado por superiores, y las conclusiones se remitirán a las autoridades competentes para su análisis. El aspecto principal de la investigación se centra en el uso de fuego real que podría haberse apartado del código para estos enfrentamientos, tanto en lo relativo a la cantidad de disparos efectuados como a la forma en que se llevó a cabo la acción", detallaron las FDI.

Las imágenes del incidente muestran a un soldado de las FDI, acompañado por un grupo de colonos israelíes, apuntando con su fusil a un grupo de hombres palestinos que se encontraban en un campo agrícola cerca de esta aldea próxima a Yenín.

A continuación, se ve al soldado abrir fuego e impactar al hombre en la pierna. La Media Luna Roja Palestina reportó después que el herido presentaba un estado de salud entre leve y moderado.

"Ayer (sábado) se recibió un informe sobre un enfrentamiento entre civiles israelíes y palestinos cerca de la zona de Faqqu'a. Tropas de las FDI presentes en el lugar efectuaron disparos al aire y hacia un palestino", añadió la nota castrense remitida a EFE, en la que en ningún momento se indica que el residente local supusiera una amenaza.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa informó ayer que las tropas israelíes hirieron al residente palestino tras un enfrentamiento previo con "colonos que habían atacado tierras de propiedad palestina en la zona".

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Barakat Al Omari, presidente del Consejo de la Aldea de Faqqu'a, declaró a WAFA que un grupo de colonos comenzó a pastorear su ganado en tierras locales, lo que supuestamente llevó a los residentes a confrontarlos e intentar detener la intrusión.

Tras el tiroteo, se grabó a los soldados junto a decenas de palestinos sentados en el suelo. La prensa palestina indicó que estas personas fueron detenidas después del incidente.

Faqqu'a se ubica en el extremo nororiental de Cisjordania ocupada y pegada a la Línea Verde, en un área donde anteriormente no había asentamientos israelíes, pero durante este Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu, con ministros colonos como Itamar Ben Gvir o Betsalel Smotrich, se ha aprobado la legalización de 104 asentamientos.

Por otra parte, a principios de este mes, soldados de las FDI ya mataron a tiros a dos palestinos después de que unos colonos entraran en la aldea de Al Mughayyir, al norte de Ramala, con un rebaño de ovejas.

Según un recuento del Ministerio de Salud palestino publicado esta semana, 100 palestinos han muerto en las distintas gobernaciones de Cisjordania ocupada a manos del Ejército israelí o de colonos desde principios de este año.

Diariamente se producen ataques contra terrenos y viviendas palestinas, vandalización de sus propiedades, ganado sacrificado, mezquitas incendiadas e intentos de expulsión de estas comunidades en Cisjordania por parte de colonos israelíes, y ante la pasividad o connivencia del Ejército israelí.