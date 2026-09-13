Israel intensifica bombardeos en el sur del Líbano tras la visita del presidente libanés

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que los aviones de combate israelíes efectuaron al menos dos rondas de bombardeos en las inmediaciones de la colina Al Dabsha, en las afueras de la localidad de Nabatieh al Fawqa, al sur de la ciudad de Nabatieh, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas.

Asimismo, el medio estatal añadió que el Ejército israelí también realizó tres bombardeos contra la ciudad de Kfar Tebnit, muy cerca de la zona atacada previamente, y en un momento en el que el Gobierno libanés está denunciando una nueva escalada de Israel contra su territorio pese a las conversaciones de paz en marcha.

Estos bombardeos se producen un día después de que el presidente del Líbano acudiera a Nabatieh por sorpresa acompañado por una delegación militar, junto a la que insistió en que las prioridades del Estado son ahora mismo la retirada de las tropas de Israel del sur del país, el retorno de los desplazados y la reconstrucción de las áreas afectadas por la guerra.

Asimismo, aseguró a medios allí presentes que "ahora mismo no hay" negociaciones con Israel, unas conversaciones directas mediadas por Estados Unidos y en las que no participa el grupo chií Hizbulá que permanecen estancadas.

Esto tuvo lugar, además, en un momento de tensión provocado por las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, que el jueves aseguraron que su Ejército había controlado la cresta de Ali Taher, cerca de Nabatieh, tras destruir presuntos túneles de Hizbulá.

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El distrito de Nabatieh se ha convertido en una de las zonas más afectadas, donde solo entre el 6 y el 7 de septiembre los bombardeos israelíes dejaron al menos 16 muertos en distintos puntos de la región, entre ellos la ciudad de Nabatieh y las localidades de Kfar Ruman, Nabatieh al Fawqa y Arab Salim.

Según las últimas cifras del Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes en el Líbano han causado más de 4.300 muertos, además de casi 12.400 heridos desde el pasado 2 de marzo, cuando Hizbulá lanzó proyectiles contra Israel en solidaridad con Irán tras el inicio de la ofensiva israelí y estadounidense contra Teherán.