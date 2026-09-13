Israel mata a dos palestinos en un ataque aéreo contra el suroeste de la ciudad de Gaza

El Hospital Al Shifa recibió los cuerpos de los dos fallecidos, después de haber sido trasladados a sus instalaciones por ambulancias de la citada organización humanitaria.

Ésta también atendió y movilizó a otros 13 heridos producto del mismo ataque aéreo hasta el Hospital Al Quds.

Al ser consultado por EFE, el Ejército israelí confirmó haber impactado contra el vehículo y aseguró que los dos individuos eran "terroristas de Hamás", sin aportar pruebas al respecto.

Por su parte, el grupo islamista palestino no ha reivindicado hasta el momento el fallecimiento de los dos supuestos miembros de su organización en este nuevo ataque israelí sobre la Franja de Gaza.

El Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de la Administración de Hamás en la Franja, comunicó que, en las últimas 48 horas, los ataques israelíes dejaron 10 muertos y 56 heridos en Gaza, sin incluir los fallecidos en este último incidente.

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Desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, al menos 1.369 palestinos han muerto y 4.627 han resultado heridos. Además, se calcula que centenares de víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, ya que los equipos de ambulancias y rescate no han podido llegar hasta ellas.

La cifra total de muertos provocados por el Ejército de Israel desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjeron los atentados de Hamás en territorio israelí, asciende a 73.783 y la de heridos a 174.738, de acuerdo a Sanidad gazatí.